نيويورك تايمز: اسرائيل أبلغت الولايات المتّحدة أنها تقف خلف اغتيال العقيد خدائي في الحرس الثوري الإيراني 

2022/05/26 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 22 أيار/مايو 2022 للعقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي نشرتها وكالة إرنا الإيرانية للأنباء © ارنا/ا ف ب – نيويورك (أ ف ب) – أبلغت إسرائيل الولايات المتّحدة مسؤوليتها عن اغتيال ضابطٍ رفيع في الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي، على ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركيّة الأربعاء.وقضى […]

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