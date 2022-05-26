حسين الشيخ أميناً لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفاً لعريقات

2022/05/26 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني في برلين بتاريخ 19 أيار/مايو 2021 © ا ف ب/ارشيف جون ماكدوغال رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس قرارا بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).وتوفي صائب عريقات، الذي […]

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