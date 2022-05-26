الليرة اللبنانية تسجل تدهوراً قياسياً جديداً أمام الدولار

2022/05/26 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبنى مصرف لبنان © اف ب/ارشيف باتريك باز بيروت (أ ف ب) – سجّلت الليرة اللبنانية الخميس تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 35 ألفاً في السوق السوداء، في سقوط متسارع منذ الانتخابات التشريعية في منتصف الشهر الحالي.ومنذ خريف العام 2019، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت […]

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