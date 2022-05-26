2022/05/26 | 21:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RFq0cjqDq8w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربة عين تصيب رجل إطفاء بانفجار إطار سيارة عليه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضربة عين تصيب رجل إطفاء بانفجار إطار سيارة عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).