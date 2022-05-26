تفاصيل جديدة.. إعلان نتائج التحقيق في اغتيال أبو عاقلة

2022/05/26 | 21:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قمنا بتسليم نسخة عن تقرير النيابة العامة حول اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة للإدارة الأمريكية.

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