2022/05/26 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، اشتباك قوة مشتركة مع مجموعة من ارهابيي داعش وقتل احدهم في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ والتي اكدت تواجد مجموعة مسلحة تابعة لعصابات داعش الارهابي في قرية الدواسة التابعة لناحية وانه في قضاء تلكيف بنينوى تم على ضوئها التنسيق مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة الثالث وخروج قوة من الفوج والاشتباك مع المجموعة الإرهابية".

وأضافت انه "تم قتل احد عناصر المجموعة الارهابية فيما لاذ البقية بالفرار"، مشيرة الى انه "جرى تطويق المنطقة والبحث مستمر للقبض عليهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تشتبك مع مجموعة ارهابية وتقتل احدهم في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تشتبك مع مجموعة ارهابية وتقتل احدهم في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).