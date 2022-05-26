“تقليل للحوادث المرورية”..أمانة بغداد تعلن إنجاز جسر مشاة جديد

2022/05/26 | 21:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، إنجاز تنفيذ جسر مشاة جديد على طريق عتبة بن غزوان (سريع الدورة) يربط بين مصفى الدورة ومنطقة كرارة لتقليل الحوادث المرورية.

وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “ملاكات دائرة المشاريع، أحد تشكيلات أمانة بغداد، أنجزت أعمال إنشاء جسر مشاة على طريق عتبة بن غزوان، يربط بين مصفى الدورة ومنطقة كرارة، بالتعاون مع وزارة النفط بطول 45 متراً وارتفاع 6 أمتار وعرض الممشى متران”.

وأضاف، أن “أمانة بغداد ستباشر خلال يومين بتنفيذ جسر مشاة آخر على طريق الفرات للمرور السريع (سريع أبو غريب) يربط باتجاه منطقة البكرية، الى جانب جسور أخرى سيتم تنفيذها قريباً ضمن خطة العام الحالي، لتنفيذ عدد من جسور المشاة، لتقليل الحوادث المرورية بالتنسيق مع مديرية المرور العامة”.

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