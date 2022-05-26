2022/05/26 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مشاركته في منتدى دافوس الخميس في 26 أيار/مايو 2022 © ا ف ب فابريس كوفريني دافوس (سويسرا) (أ ف ب) – حض وزير الخارجية الإيراني الخميس الرئيس الأميركي جو بايدن على رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران والتخلي عن سياسات “الضغوط القصوى” لسلفه دونالد ترامب من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحض بايدن على التخلي عن سياسات ترامب لإحياء الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحض بايدن على التخلي عن سياسات ترامب لإحياء الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).