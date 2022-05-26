الأولمبي يكمل استعداداته للتجريبية الثانية أمام إيران

2022/05/26 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكمل منتخبنا الأولمبيّ استعداداته لمباراةِ نظيره الإيراني غداً الحمعة.وستقام المباراة غدًا الجمعة في ملعبِ المدينة الدوليّ في الساعةِ الخامسة عصراً.وكان المنتخبان قد تواجها يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتهت بفوز إيران بهدف دون رد.ومن المقرر أن يشرك مدرب الاولمبي ميروسلاف سوكوب، عدداً أكبر من اللاعبين المغتربين، بعد اكتمال صفوف المنتخب.

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