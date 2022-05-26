زورق مدرع أوكراني يدخل تشكيلة أسطول البحر الأسود الروسي

2022/05/26 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل زورق “آكرمان” المدرع، بصفته أول سفينة في أسطول الزوارق الصغيرة الأوكرانية، تشكيلة أسطول البحر الأسود الروسي.

وأفادت قناة “تليغرام” التابعة للبحرية الروسية بأن زورق “آكرمان” من مشروع “58155، غيورزا” تركها البحارة الأوكرانيون في ميناء برديانسك حيث كان الزورق في حالة جيدة.



وقد وصل زورق “آكرمان” خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأعادت قناة “تليغرام” إلى الأذهان أن الزورق تم بناؤه في مصنع “لينيسكا كوزنيتسا” في كييف.

وعلى الزورق أداء خدمة الدوريات في الأنهار والمياه القريبة من الشاطئ.

وقالت إن طول الزورق 21 مترا، عرضه 5 أمتار، إزاحته 38 طنا، طاقمه 5 أفراد، سرعته 28 عقدة.



ويمكن أن يحمل الزورق 8 أفراد مسلحين.

وتتضمن أسلحته المدفعيْن الأوتوماتيكييْن عيار 30 ملم والرشاش 7.62 وقاذف القنابل عيار 30 ملم ومنصتيْن لصواريخ “بارير” المضادة للدبابات.

واتضح فيما بعد أن الزوارق من مشروع “غيورزا” لا تصلح لأداء دوريات في المنطقة البحرية وإطلاق النيران في عرض البحر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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