بعد أيام من مقتل خدائي.. قتيل في مؤسسة لوزارة الدفاع الإيرانية قرب طهران

2022/05/26 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأتى الحادث الذي وقع الأربعاء، بعد أيام من مقتل العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي بالرصاص قرب منزله في طهران.وتقف إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، خلف اغتياله، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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