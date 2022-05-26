بعمليتين منفصلتين.. الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهين إثنين

2022/05/26 | 21:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

ألقت قوات الشرطة الإتحادية وبعمليتين منفصلتين القبض على إثنين من المتهمين بالقتل العمد في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة خبر برس (واخ) نسخة منه، أن “قوة من الشرطة الاتحادية وبالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري، تمكنت من تنفيذ عمليتين منفصلين في منطقتي الكرادة والزعفرانية، أسفرتا عن إلقاء القبض على إثنين من المتهمين المطلوبين، وفق احكام المادة (406) / قتل عمد، صادرة بحقهما مذكرات قبض من المحاكم التحقيقية المختصة، وقد تم إحالة المتهمين أصولياً الى جهتي الطلب لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما”.

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