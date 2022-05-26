رغم الخسارة.. منتخب السلة على الكراسي يتمسك بأمل التأهل الى المونديال

2022/05/26 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تمسك المنتخب الوطني بسلة الكراسي، بأمل التأهل الى المونديال على الرغم من خسارته اليوم امام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 64/35 نقطة في بطولة اسيا اوشينا المقامة احداثها في جزيرة بوكيت التايلندية.وقال رئيس اتحاد كرة السلة على الكراسي عباس وناس في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “نظام البطولة ينص على ان تلعب الفرق […]

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