تحرك حكومي لإنشاء مناطق حرة واقتصادية بين العراق والاردن

2022/05/26 | 21:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة، اليوم الخميس، التحرك لإقامة 4 مناطق في بغداد والنجف الأشرف وعلى الحدود مع إيران والأردن.وقال مدير الهيئة منذر عبد الأمير أسد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "هناك جملة من القرارات المهمة من خلال موجز تنفيذي صدر"، مبينا أنه "خطوتنا المقبلة إقامة منطقة حرة مجاورة لمطار بغداد الدولي تعنى بـ (3) أعمال هي الشحن الجوي وإقامة مشاريع لخدمات الطيران وصيانة الطائرات والمناسبات المتعلقة بالطيران وثالثاً الخدمات الأرضية ومثل هذا المشروع سنعرضه كفرصة استثمارية".وأضاف، "كذلك نسعى الى اقامة منطقة حرة في مطار النجف الدولي، ومنطقة حرة في محافظة البصرة بالقرب من الحدود الايرانية في منطقة الشلامجة".وتابع، "نسعى جاهدين ونبذل جهودا كبيرة لإنجاح التوجه بإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود بين العراق والأردن وجزء منها يكون منطقة حرة وهناك الكثير من الخطط المستقبلية".

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