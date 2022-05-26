خام برنت يقفز لأكثر من 117 دولاراً للبرميل

2022/05/26 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحققت أسعار النفط العالمية، قفزة جديدة لتتجاوز 117 دولاراً للبرميل.وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 117.40 دولارا للبرميل مرتفعة 3.27 دولارات.وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية مسجلةً 114.09 دولارا للبرميل مرتفعة بدورها 3.76 دولارات.

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