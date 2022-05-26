لتشكيل الحكومة.. ائتلاف المالكي يقول إنه يحاول كسب النواب المستقلين

2022/05/26 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في ائتلاف دولة القانون، فاضل موات، اليوم الخميس، على خطوات كتلته في كسب المستقلين.

وقال موات في تصريح لـ(بغداد اليوم): "نواصل عملية الحوار مع جميع الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب لغرض التوصل لاتفاق سياسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضاف: "نحرز تقدم جيد بمسألة ضم وكسب عدد من المستقلين لمشروعنا في تشكيل الحكومة".

وأكد: "نحن نسعى لعملية اشراك حقيقية لا مجرد اكمال اعداد".

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