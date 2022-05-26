حراك برلماني لإخراج القوات التركية من شمال العراق

2022/05/26 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، اليوم الخميس، عن وجود حراك برلماني يهدف الى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد.

وقال تقي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك حراكل من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة يهدف الى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد".

وأكد أنه "سيكون هناك اجتماعات حكومية – برلمانية لبحث ومناقشة الطرق التي ممكن منها اخراج تلك القوات، التي تعتبر هي حاليا قوات محتلة".

وبين أن "السكوت على التواجد التركي داخل الأراضي العراقية، سوف يدفع تلك القوات المحتلة الى توسع دخولها في عمق الأراضي العراقية، وهذا الامر يمس سيادة العراق ويهدد أمنه القومي، ولهذا لا يمكن السكوت عنه".

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