2022/05/26 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلن مسؤول حكومي، اليوم الخميس، سريان حظر حظائر الحيوانان في بعقوبة بشكل شامل دون اي استثناء.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "فريقا مشتركا بدأ تطبيق شامل دون اي استثناء لحظر حظائر الحيوانات في كل مناطق بعقوبة ومنع وجود اي قطعان سواء للماشية او الاغنام بين الازقة والاحياء السكنية".واضاف الحيالي، ان "5 من المخالفين تم احالتهم للقضاء خلال ساعة من تطبيق سريان الحظر بعد اعطاء مهلة زمنية لهم في الايام الماضية مؤكدا بان الاجراء وقائي ويهدف الى انهاء ظاهرة غير حضارية ولها تبعات صحية وبيئية بالاضافة الى انها استجابة امناشدات الكثير من العوائل".واشار الى ان "كل القوانين المتعلقة بحظر تربية الحيوانات بين الازقة والاحياء ستطبق دون اي تاخير وسيتم مصادرة كل القطعان اذ لم يتلتزم اصحابها بالاجراءات القانونية والبيئية".

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