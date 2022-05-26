الجيل الجديد: لا يمكن حصر البيت الكردي فقط بـ”الديمقراطي والاتحاد”

2022/05/26 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد حراك الجيل الجديد، اليوم الخميس، على ضرورة حصر البيت الكردي فقط بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.وقال القيادي في الحراك همداد شاهين، لوكالة “ايرث نيوز”، انه “لا يمكن حصر البيت السياسي الكردي بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فهناك قوى لها ثقلها السياسي على مستوى الإقليم وبغداد ولها ثقلها الشعبي في […]

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