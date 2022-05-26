طهران: لدينا خيارات متعددة وعلى واشنطن اتخاذ إجراء للتوصل الى اتفاق رصين

2022/05/26 | 22:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن لدى بلاده “خيارات متعددة على الطاولة إن لم يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء بشأن التوصل الى اتفاق رصين”.



واضاف أن “الأمريكان يعلمون جيداً ما المطلوب منهم، في حال أرادوا العودة إلى الاتفاق النووي”.

وأكد الوزير الإيراني خلال مشاركته في منتدى دافوس، أن “السبب الأساس لتعثر محادثات فيينا هو تمسك إيران بحقها الكامل في جميع المكاسب الاقتصادية التي يقرها الاتفاق”.

وبشأن موضوع رفع حرس الثورة الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية، قال عبد اللهيان أن “الكيان الصهيوني يضخّم من ذلك الموضوع”، ووصف تلك القضية بأنها “فرعية وأولوليتنا هي مصالح الشعب الإيراني والمطالب الاقتصادية في إطار التجارة العالمية”.

وعن علاقات بلاده بالسعودية أعلن أنه “تم التوصل إلى اتفاق لعقد لقاءات في على مستوى وزراء الخارجية أو دبلوماسيين في الخارجية، في دولة ثالثة”.

وبشأن اليمن قال وزير الخارجية إنه “لا بد أن يكون لجميع الأطراف اليمنية دور في مستقبل اليمن”، داعيا إلى “ضرورة الحوار واستمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن.

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