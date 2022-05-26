2022/05/26 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، إن أجهزة الدولة والمواطنين سيتابعون تطبيق قانون “تجريم التطبيع مع اسرائيل”، الذي صوت عليه البرلمان اليوم الخميس.وأضاف عنوز في تصريح متلفز تابعته ايرث نيوز، أن “هذه القضية تخص العراقيين وثوابتهم الوطنية إزاء قضية فلسطين”، مبيناً، “لم تحدد جهة معينة لمتابعة تطبيق قانون تجريم التطبيع”.ولفت […]

ظهرت المقالة هل يشمل “تجريم التطبيع” الأجانب وما عقوبة رئيس الجمهورية حال المخالفة؟..



القانونية النيابية تجيب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يشمل “تجريم التطبيع” الأجانب وما عقوبة رئيس الجمهورية حال المخالفة؟.. القانونية النيابية تجيب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يشمل “تجريم التطبيع” الأجانب وما عقوبة رئيس الجمهورية حال المخالفة؟.. القانونية النيابية تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).