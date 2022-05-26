في كركوك.. اعتقال شخص ارتكب جريمة قبل 14 عاماً

2022/05/26 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت شرطة كركوك، الخميس، عن اعتقال شخص ارتكب جريمة قبل 14 عاماً.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز شرطة كركوك/ قسم مكافحة الإجرام، تمكنت من القبض على متهم ارتكب جريمة قتل قبل (١٤) سنة ولاذ بالفرار ظنا منه بانه سوف يفلت من العقاب بهروبه من محافظة الى أخرى".

وأضاف البيان أنه "بناءً على معلومات استخبارية من شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب تم تشكيل فريق عمل والحصول على مذكرة أمر قبض بحقه من مكافحة إجرام محافظة اربيل وعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق واستحصال الموافقات الاصولية، تم القبض عليه وتدوين اقوله بالاعتراف إبتدائياً وقضائياً".

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