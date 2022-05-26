رسائل داعش الدامية.. ما علاقتها بالوضع السياسي؟

2022/05/26 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزا خبراء في الأمن هجمات تنظيم داعش الارهابي الأخيرة، الى الوضع السياسي المرتبك في البلد، وفيما شددوا على ضرورة تقوية الجهد الاستخباري للسيطرة على الوضع الأمني، أكدوا أن التنظيم الارهابي يحاول أن يوصل رسائلا بانه موجود على الارض من خلال هذه الهجمات.وقال الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي لوكالة “ايرث نيوز”، إنه […]

ظهرت المقالة رسائل داعش الدامية..



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