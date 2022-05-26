الديمقراطي الكردستاني يكشف نوايا المحادثات مع الاتحاد الوطني وانعكاساتها على بغداد

2022/05/26 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي اليوم الخميس، أن الحوارات الأخيرة التي جرت مع الاتحاد الوطني، لم يتمخض عنها أي اتفاق، لكنها ركزت على الشأن الداخلي للإقليم والعراق بشكل عام.وقال شنكالي في تصريح متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “الحوارات تركزت حول ملفات منها الملف الداخلي في كردستان بما يتعلق بانتخابات […]

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