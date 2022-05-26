إيطاليا تسحب لقبا فخريا من رئيس الوزراء الروسي

2022/05/26 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت إيطاليا أحد ألقابها الفخرية المرموقة، من رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الذي تمّ تكريمه سنة 2020 مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

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