جدعان: اعادة الكاظمي الى السلطة خطأ لن يتكرر

2022/05/26 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الخميس، ان اعادة الكاظمي الى رئاسة الوزراء لدورة ثانية اضغاف احلام.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،انه” نقر بوجود انسداد سياسي وخلافات ولكن بالمقابل هذا لايعني الجمود في ظل وجود حراك غير معلن من اجل […]

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