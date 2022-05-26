الجيش العراقي يرصد تحركات “مشبوهة” في ديالى

2022/05/26 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرع الجيش العراقي اليوم الخميس، بعمليات أمنية في محافظة ديالى، لهدف تعقب المجاميع “الإرهابية” وذلك بعد تحركات مشبوهة تم رصدها.يتبع…

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