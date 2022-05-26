الأولى من نوعها في العالم.. زرع يدين لمريض بتصلب الجلد في بريطانيا

2022/05/26 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتمكّن فريق طبي بمستشفى ليدز التعليمي في المملكة المتحدة من زراعة يدين لمريض عانى لمدة 13 عاماً من مرض تصلب الجلد المناعي النادر.وأصبح ستيفن غالاغر البالغ من العمر 48 عاماً، وفقاً لوسائل إعلام محلية، قادراً على تحريك يديه واللعب مع كلبه وفتح الزجاجات وصنبور المياه، وذلك بعد مرور 5 أشهر بعد خضوعه للجراحة.واستغرقت العملية الجراحية التي رفضها غالاغر في البداية 12 ساعة، وخضع لها ديسمبر الماضي بعد العثور على متبرع مناسب، وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها في بريطانيا والعالم.

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