اعتقال شخص ألقى قنبلة صوتية على منزل مختار إحدى قرى بعقوبة

2022/05/26 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، باعتقال شخص ألقى قنبلة صوتية على منزل مختار قرية شيحة قرية محررة شرق بعقوبة.وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، “باستهداف منزل مختار قرية شيحة(قرية محررة) في شمال قضاء المقدادية 45كم شمال شرق بعقوبة برمانة صوتية دون اي اصابات”.وأضاف، أن “الأجهزة الأمنية والحشد العشائري نجحا […]

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