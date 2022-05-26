الحشد الشعبي في ديالى يعلق على الخروقات الأخيرة

2022/05/26 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الناطق باسم الحشد الشعبي/ محور ديالى صادق الحسيني، اليوم الخميس، على الخروقات الأخيرة الأمنية والعسكرية، التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية، رغم العمليات العسكرية بين حين واخر.وقال الحسيني، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الخروقات التي تشهدها بعض مناطق ديالى، هو بسبب وجود الخلايا الداعشية في المناطق القريبة من تلك المناطق، خصوصاً المناطق […]

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