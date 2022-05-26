فاقت حوادث السير.. الأسلحة النارية أصبحت السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأميركيين

2022/05/26 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي المجموع، توفي 4368 طفلا ومراهقا جراء إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية في العام 2020، أي بمعدل 5,4 وفاة لكل 100 ألف، وفق أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

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