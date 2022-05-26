2022/05/26 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

طالبت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان بنشر أسماء أعضاء البرلمان الذين حضروا جلسة التصويت على قانون حظر التطبيع والمتغيبين، مؤكدة حضورها الجلسة.

وقالة نصيف في فيديو مصور لها حصلت عليه (بغداد اليوم): "بعض المواقع الكاذبة نشرت اخبار مفادها تغيبنا عن جلسات القراءة والتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا صحة لها".

وأضافت: "حضرت جلسة القراءة الأولى والثانية مع عدد من نواب الاطار وحضرنا جلسة التصويت وكانت لدينا تعديلات جوهرية وحذفت"، مطالبة رئاسة البرلمان "نشر أسماء أعضاء البرلمان المتغيبين والذين حضروا الجلسات الخاصة بالقراءة الأولى والثانية والتصويت".

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