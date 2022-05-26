شاهد بالفيديو.. فرصة تاريخية لن تتكرر ستُخرج العراق من عنق الزجاجة!

2022/05/26 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VJ-wqK40yvk

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