إضافة فقرة حشد وزارة الدفاع ضمن موازنة 2022 بين الموافقة والتنسيب

2022/05/26 | 23:43 - المصدر: قناة التغيير

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امانة سر وزارة الدفاع تخاطب رئاسة اركان الجيش بكتاب (بيان رأي) بشأن إضافة فقرة حشد وزارة الدفاع ضمن موازنة 2022

منذ 31 دقيقة

امانة سر وزارة الدفاع تخاطب رئاسة اركان الجيش بكتاب (بيان رأي) بشأن إضافة فقرة حشد وزارة الدفاع ضمن موازنة 2022

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