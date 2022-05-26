التخطيط تكشف “العائق الحقيقي” وراء عدم إجراء التعداد السكاني في العراق

2022/05/26 | 23:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزاة التخطيط اليوم الخميس، أن التخصيصات المالية، كانت وراء تأخير إجراء التعداد السكاني خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في تصريح تابعته ايرث نيوز، إنه “في كل مرة تروم فيها وزارة التخطيط إجراء تعداد سكاني يكون هناك سبب ومشكلة يحول دون تنفيذ التعداد السكاني، وكان آخرها في عام […]

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