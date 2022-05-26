الخارجية الأميركية توافق على بيع مصر 23 طائرة من طراز شينوك

2022/05/26 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة لبيع مصر طائرات شينوك ومعدات تابعة لها بقيمة 2.6 مليار دولار، وفي بيان للوزارة، الخميس.

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