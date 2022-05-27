تاريخ روسيا - 01 - محمد زكريا توفيق

2022/05/27 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق الفصل الأول.



في آسيا الوسطى هناك مساحة شاسعة من أراضي الخصبة، تحيط بها سلسلة من الجبال الشاهقة.



ترويها مجموعة من الأنهار العذبة، يمكن أن تطلق عليها جنة عدن.



وربما كانت هذه الأراضي هي مهد الجنس البشري.



الناس الذين سكنوا هناك في أقدم العصور، حرثوا التربة، ورعوا الماشية، وصادوا الأسماك من أنهارها وجداولها، وعبدوا السماء وأمنا الأرض.



لقد عاشوا عيشة هنية سعداء، وتزايد عددهم ......





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