الذكرى الثالثة والخمسون لانقلاب 25 مايو ١٩٦٩ - تاج السر عثمان

2022/05/27 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان أشرنا في المقال السابق بعنوان " الذكرى ٥-;-٣-;- لانقلاب 25 مايو 1969 " الي الأسباب التي أدت للانقلاب ، التي تتلخص في: تقويض الديمقراطية وخرق الدستور بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، وانتهاك استقلال القضاء وحكم القانون، والاتجاه لمصادرة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية باسم الدين والدستور الإسلامي المزيف، وفرض ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام ومحاولة إلغاء الجمهورية البرلمانية وفرض ......





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