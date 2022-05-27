وزير الزراعة يؤكد على زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة

2022/05/27 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، على زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة لبحث الامور الخاصة بتطوير القطاع الزراعي وبحضور الوكلاء ومستشاري الوزارة، والمدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة، فضلا عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ونقيبي المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين".وأكد الخفاجي بحسب البيان، "ضرورة الاستمرار والتطور نحو زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة من خلال استخدام تقنات الري الحديثة والحزمة المتكاملة لدعم محصول الحنطة"، مبينا أن "ذلك يأتي لمواجهة تناقص المياه وقلة الامطار والانحباس الحراري ،عادا هذه الاجراءات بالمهمة كونها تأتي ضمن تحقيق الامن الغذائي وخاصة من محصول الحنطة".وبين أن "الوزارة اعدت خطة متكاملة لزيادة المساحات المزروعة من محصول الحنطة في الموسم القادم وبمساحة ثلاثة ملايين دونم باستخدام منظومات الري الحديثة الثابتة والمحورية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية مع دعم خاص للفلاحين المستخدمين لتقنيات الري الحديثة، بغية تشجيعهم على الانتاج".وأكد، "ضرورة التوجه بزيادة غلة الدونم الواحد في وحدة المساحة من خلال الزراعة العمودية واستخدام اصناف عالية الانتاجية اثبتت انتاجيتها في هذا الموسم رغم قلة الجرعة السمادية"، مشيرا الى ان "هذه الخطط ستنفذ حال توفر التخصيصات المالية اللازمة التي تم طلبها لاجل النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش الفقرات المدرجة ضمن جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ومنها الموافقة على تسهيل اجراءات توفير الاسمدة للفلاحين والمزارعين من خلال القطاع الخاص ، فضلا عن تحديد الجرعات المثالية من الاسمدة التي تجهزها الوزارة للفلاحين في الخطة الصيفية وشمول البساتين بعملية التجهيز ، كما اوصى الاجتماع دائرة البيطرة ومن خلال اللجنة المشكلة بشراء المبيدات اللازمة في الحملات الوقائية للثروة الحيوانية التي تقوم بها الكوادر البيطرية وفي عموم المحافظات ومنها حاليامرض الحمى النزفية التي تم الحد من تداعيتها بفعل اجراءات الوزارة المتواصلة في مكافحة حشرة القراد". واكد الاجتماع، بحسب البيان، على "المطالبة بضرورة توفير التخصيصات المالية لمشروع تقنات الري الحديثة لمواجهة شحة المياه والتي بموجبها سيتم دعم ٥٠% من سعر المنظومة المجهزة للفلاحين والمزارعين ، ودعا الاجتماع كافة مدراء الزراعة على متابعة عمليات الحصاد والتسويق ،فضلا عن الاستنفار لاجل حماية الحقول من الحوادث العرضية والمتعمدة بغية معالجتها بالتعاون مع اللجان المشكلة والاجهزة الامنية والدفاع المدني من اجل المحافظة على ديمومة عملية التسويق وسلامة الفلاحين والمزارعين وتدارك المشاكل والمعوقات التي تواجه حملة الحصاد والتسويق بغية أنجاح هذا الموسم وتحقيق الكميات المطلوبة والمتوقعة من انتاج الحنطة لهذا العام".

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