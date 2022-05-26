جوجل توضح أسباب عدم اطلاق هاتفها القابل للطي

2022/05/27 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بالرغم من إعلان شركة جوجل عن Pixel Watch التي طالما ترددت شائعات عنها، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على وجود هاتف قابل للطي Pixel Fold من الشركة، ومن المحتمل ألا نراه قبل عام آخر.وظهرت شائعات حول هذا الجهاز على مدار العامين الماضيين، حيث يستمر سوق الأجهزة القابل للطي بالتوسع […]

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