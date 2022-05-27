فيديو:مدير التخطيط العمراني في كربلاء كل المعامل والمناطق الصناعية سترحل الى خارج المدينة ببدائل حضارية

2022/05/27 | 00:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية التخطيط العمراني في

كربلاء ان كل المعامل الانتاجية

والصناعية او الاحياء الصناعية تقرر

ترحيلها من مدينة كربلاء المقدسة الى

اطرافها على وفق التصميم الاساسي

للمدينة المقر عام 2009 كونها اصبحت

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