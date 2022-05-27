شاهد بالفيديو.. كرة القدم العراقية بين ندرة المواهب وعجز الأندية في صناعة اللاعب | ملاعب

2022/05/27 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8erCjS-X65Q

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