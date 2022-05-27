شاهد بالفيديو.. البصرة.. شيوخ عشائر الفرات الأوسط والجنوب يناقشون الوضع الراهن في العراق

2022/05/27 | 00:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I7fds2Ko5uo

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