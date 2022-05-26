2022/05/27 | 00:10 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بيئتنا حياتنا 2022/5/26) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: s6AzPL2AdOk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بيئتنا حياتنا 2022/5/26) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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