2022/05/27 | 00:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، يوم الخميس، إن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا فقدت ما يقرب من 1000 دبابة وأكثر من 350 مدفع، بالإضافة إلى ما يقرب من 30 طائرة وأكثر من 50 طائرة هليكوبتر حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمريكي يكشف عن خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أمريكي يكشف عن خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).