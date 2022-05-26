الجيش اللبناني يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان.. وإسرائيل تعلق

2022/05/27 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -أعلن الجيش اللبناني في بيان، الخميس، عن سقوط طائرة مسيّرة من نوع Drone – skylark تابعة للجيش الإسرائيلي، في بلدة رميش جنوبي لبنان، بعد تحليقها في الأجواء اللبنانية.

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