المحكمة الرياضية ترد على طلب الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

2022/05/27 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةرفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، رسميا طلب الأهلي المصري بتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد الرياضي المغربي، حسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس.وأوضح "الكاف"، في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن "كاس" حكمت لصالحه برفض طلب النادي المصري بتأجيل نهائي عصبة الأبطال، المقرر يوم الاثنين المقبل 30 مايو.وأضاف البيان: "وتم منح استضافة هذه المباراة إلى المغرب بعد أن سحبت السنغال، التي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت الشروط، عرضها".وتابع: "يلتزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، وسيعامل الجميع بكشل عادل".وختم بيانه بالقول: يتمنى الاتحاد لكل من الأهلي والوداد التوفيق في نهائي دوري أبطال إفريقيا".يشار إلى أن المباراة النهائية ستجرى على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، ابتداء من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

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