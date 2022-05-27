مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

2022/05/27 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمدة سنة إضافية، حتى 31 أيار /مايو 2023، مع الاحتفاظ بمهامها الأساسية.

وباعتماد القرار 2631 (2022) بالإجماع، طلب المجلس من الممثلة الخاصة للأمين العام للعراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية، مع مراعاة مدخلات المجتمع المدني ومشاركة كاملة ومتساوية والهادفة للمرأة.

كما طلب أعضاء المجلس من الممثل الخاص وبعثة الأمم المتحدة تقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة العراق في تيسير الحوار والتعاون الإقليميين، بما في ذلك بشأن قضايا أمن الحدود، والطاقة، والتجارة، والبيئة، والمياه، وبناء القدرة على الصمود، والبنية التحتية، والصحة العامة، واللاجئين، والآثار السلبية لتغيير المناخ، لا سيما تلك التي تساهم في التصحر والجفاف.

وطلب المجلس أيضا من البعثة التعامل مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني كمسألة شاملة في جميع مراحل ولايتها، وتقديم المشورة والمساعدة لحكومة العراق في ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وإشراكها وتمثيلها على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك في سياق الانتخابات وتشكيل الحكومة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الممثلة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان للعمل معاً والدخول في حوار منتظم ومنظم لحل القضايا العالقة، بما في ذلك المخصصات الأمنية وترتيبات الميزانية وإدارة موارد النفط والغاز العراقية، وتنفيذ الاتفاقات القائمة، بما في ذلك اتفاق سنجار 2020.

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