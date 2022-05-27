انقطاع إنستغرام عن آلاف المستخدمين.. و

2022/05/27 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت منصات ميتا، اليوم الخميس، إنها تعكف على استعادة خدمة إنستغرام بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن تعذر الوصول إلى منصة تبادل ومشاركة الصور.

وأبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مشكلات مع إنستغرامعلى موقع (داون-ديتكتور.كوم) الإلكتروني، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت ويجمع تقارير وبيانات من عدة مصادر بما في ذلك إبلاغ مستخدمين عن أعطال.

وقد يكون العطل يؤثر على عدد أكبر من المستخدمين.

ووفقًا للموقع الإلكتروني، فقد كانت 84 في المئة من حالات الإبلاغ عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيقإنستغرام بالهاتف المحمول.

وقالت ميتا، في بيان: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوصول إلى إنستغرام".

وأضافت: "نعمل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

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