اعتلالات التنشئة الاجتماعية في الحضارة الحديثة سواء التنشة في الوسط الاجتماعي التفاعلي او الانعزالي - محمد اسماعيل السراي

2022/05/27 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_اسماعيل_السراي اغلب المخاوف والتوترات والاحاسيس المزعجة يتحصلها الانسان نتيجة التنشئة الاجتماعية المرتبطة بالجماعات والمجتمع، فلو قدر للانسان ان ينشأ في مكان معزول او لايتعرض لأساليب التنشئة المجتمعية المستمدة من الحضارة الحديثة وضغوطها وماترفد به المؤسسة الاجتماعية المعنية بالتنشئة من قنوات تبعث على الضغوطات المستمرة والاجهاد الحياتي المستمر، لو قدر لهذا الفرد نشأة بعيدة عن اساليب هذه التنشئة المعتلة لكان قد تج ......





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